Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве

13 апреля 2019 года студент Московского государственного института культуры (МГИК) Фарид Казаков завоевал гран-при проходившего в городе Москве Международного конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды» в номинации «Хореография». Он выступил с танцем «Со временем, всё проходит» на музыку известного французского композитора Лео Ферре.
Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, активный участник мероприятий представительства Россотрудничества в Азербайджане - Российского информационно-культурного центра в городе Баку. В настоящее время обучается во МГИК в рамках квот государственных стипендий Российской Федерации. Также является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (город Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance».
Поздравляем Фарида и желаем дальнейших творческих успехов!
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