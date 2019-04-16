Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве

13 апреля 2019 года студент Московского государственного института культуры (МГИК) Фарид Казаков завоевал гран-при проходившего в городе Москве Международного конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды» в номинации «Хореография». Он выступил с танцем «Со временем, всё проходит» на музыку известного французского композитора Лео Ферре.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, активный участник мероприятий представительства Россотрудничества в Азербайджане - Российского информационно-культурного центра в городе Баку. В настоящее время обучается во МГИК в рамках квот государственных стипендий Российской Федерации. Также является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (город Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance».

Поздравляем Фарида и желаем дальнейших творческих успехов!