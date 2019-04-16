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16.04.2019 13:42

Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве

13 апреля 2019 года студент Московского государственного института культуры (МГИК) Фарид Казаков завоевал гран-при проходившего в городе Москве Международного конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды» в номинации «Хореография». Он выступил с танцем «Со временем, всё проходит» на музыку известного французского композитора Лео Ферре.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, активный участник мероприятий представительства Россотрудничества в Азербайджане - Российского информационно-культурного центра в городе Баку. В настоящее время обучается во МГИК в рамках квот государственных стипендий Российской Федерации. Также является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (город Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance».

Поздравляем Фарида и желаем дальнейших творческих успехов!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]