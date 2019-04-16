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АПК 16.04.2019 13:46

Азербайджан остается основным рынком поставок для сахара из Украины

Украина по итогам семи месяцев 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-август) экспортировала 304,6 тыс. тонн сахара, что на 10% меньше, чем за аналогичной период предыдущего сезона, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

По ее данным, экспорт сахара в марте составил 30,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в феврале текущего года.

"Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%) и Таджикистан (14%). Также значительный объем был отгружен в Узбекистан (13%), Израиль (12%) и Казахстан (11%)", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.

Как сообщалось, производство сахара в 2018/2019 сельхозгоду уменьшилось на 15% - до 1,82 млн тонн. В сезон работали 42 сахарных завода.

По прогнозам ассоциации "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году составят 220-230 тыс. га. По состоянию на 15 апреля засеяно 189 тыс. га. Производство сахара в 2019/2020 сельхозгоду может сократиться до 1,5-1,6 млн тонн.

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Тэги: УКРАИНА, САХАР, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]