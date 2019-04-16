Азербайджан остается основным рынком поставок для сахара из Украины

Украина по итогам семи месяцев 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-август) экспортировала 304,6 тыс. тонн сахара, что на 10% меньше, чем за аналогичной период предыдущего сезона, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".
По ее данным, экспорт сахара в марте составил 30,2 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в феврале текущего года.
"Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%) и Таджикистан (14%). Также значительный объем был отгружен в Узбекистан (13%), Израиль (12%) и Казахстан (11%)", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.
Как сообщалось, производство сахара в 2018/2019 сельхозгоду уменьшилось на 15% - до 1,82 млн тонн. В сезон работали 42 сахарных завода.
По прогнозам ассоциации "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году составят 220-230 тыс. га. По состоянию на 15 апреля засеяно 189 тыс. га. Производство сахара в 2019/2020 сельхозгоду может сократиться до 1,5-1,6 млн тонн.
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