Президент Азербайджана надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери, пострадавшего накануне от пожара.
«Я был глубоко опечален известием о пожаре в соборе Нотр-Дам, являющемся одной из жемчужин культурного наследия Франции и всего мира. Надеюсь на то, что памятник будет восстановлен и возвращен в скором времени всему человечеству», - написал И.Алиев на своей странице в соцсети Twitter.
Пожар в Нотр-Даме разгорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушились шпиль, крыша и часы собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник. По данным пожарных, несущие конструкции собора не пострадали.
Во Франции уже начался сбор средств на восстановление Собора Парижской Богоматери. Не исключено, что будет объявлена международная кампания по сбору средств по восстановлению Нотр-Дам де Пари, который является не только символом французской столицы, но и одним из самых известных памятников мира.
Р.Бабаев
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