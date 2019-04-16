Военный самолет неудачно приземлился в Берлине

Самолет военно-воздушных сил Германии неудачно приземлился в Берлине в аэропорту Шенефельд, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель пресс-службы ВВС ФРГ.

По его словам, два пилота и третий член экипажа живы, они отправлены в больницу для проверки состояния здоровья.

"Самолет был в Берлине, он проходил плановую проверку. На обратном пути в Кельн самолет пришлось развернуть, потому что по пути возникли проблемы", - сказал собеседник агентства.

Самолет вернулся в Шенефельд, где при посадке "зацепил обоими крыльями" посадочную полосу.

В результате ЧП временно работа аэропорта была приостановлена. Как "Интерфаксу" в свою очередь сообщила представитель пресс-службы аэропорта, сейчас самолеты снова садятся и взлетают, но возможны "некоторые задержки" в расписании.