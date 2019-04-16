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СНГ 16.04.2019 16:35

Президент Казахстана выразил сочувствие народу Франции в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил сочувствие президенту Франции Эмманюэлю Макрону и французскому народу в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари.

"Выражаю искреннее сочувствие президенту и народу Франции по поводу разрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери, уникальном памятнике французской и мировой культуры", - написал К.Токаев во вторник в своем аккаунте в Твиттере.

Пожар в Нотр-Даме разгорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Обрушились шпиль, крыша и часы собора. Потушить огонь удалось только утром во вторник. По данным пожарных, несущие конструкции собора не пострадали.

Во Франции уже начался сбор средств на восстановление Собора Парижской Богоматери. Не исключено, что будет объявлена международная кампания по сбору средств по восстановлению Нотр-Дам де Пари, который является не только символом французской столицы, но и одним из самых известных памятников мира.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРИЖ, СОБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]