Ничто не указывает на предумышленный поджог Нотр-Дама - прокурор Парижа

Следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в результате предумышленных действий, заявил во вторник прокурор Парижа Реми Эйтц.

"Ничто не указывает на предумышленный характер пожара", - приводит французское радио слова Р.Эйтца

По его словам, на данный момент известно, что первая пожарная тревога сработала накануне в 18:20 по местному времени, однако возгорание обнаружено не было. Затем сигнализация сработала еще раз в 18:33 вечера, тогда был замечен огонь. После этого началась эвакуация.

"На данном этапе эксперты не имеют доступа в здание собора. Расследования только начались", - добавил прокурор.

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул сильный пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.