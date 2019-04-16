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Ничто не указывает на предумышленный поджог Нотр-Дама - прокурор Парижа

Следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в результате предумышленных действий, заявил во вторник прокурор Парижа Реми Эйтц.

"Ничто не указывает на предумышленный характер пожара", - приводит французское радио слова Р.Эйтца

По его словам, на данный момент известно, что первая пожарная тревога сработала накануне в 18:20 по местному времени, однако возгорание обнаружено не было. Затем сигнализация сработала еще раз в 18:33 вечера, тогда был замечен огонь. После этого началась эвакуация.

"На данном этапе эксперты не имеют доступа в здание собора. Расследования только начались", - добавил прокурор.

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул сильный пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, ПРОКУРАТУРА, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]