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Дальнее зарубежье 16.04.2019 16:46

Президент Киргизии назвал пожар в Соборе Парижской Богоматери огромной потерей

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе визита в Берлин высказал слова соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону и французскому народу в связи с разрушительным пожаром в Нотр-Дам де Пари, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главе государства.

"Примите искренние соболезнования в связи с разрушительным пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Нотр-Дам - это святыня мирового культурного наследия. От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования всему французскому народу в связи с этой огромной потерей для Парижа и Франции", - сказал С.Жээнбеков, слова которого приводит его пресс-служба.

В ведомстве отметили, что после встречи с киргизским коллегой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также высказал свои соболезнования Франции в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари.

Пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши. Следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе начался в результате предумышленных действий, заявил во вторник прокурор Парижа Реми Эйтц.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРИЖ, СОБОР


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