Великобритания поддерживает усилия Ташкента в содействии афганскому урегулированию - МИД Узбекистана

Замглавы МИД Великобритании Алан Дункан на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте заявил о британской поддержке узбекским усилиям в восстановлении Афганистана и содействии межафганскому урегулированию, сообщила во вторник пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
"Британская сторона поддержала усилия Узбекистана по содействию межафганскому мирному диалогу и реализации крупных инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане", - говорится в сообщении.
11 апреля в ходе встречи в Ташкенте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом было заявлено о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде после встречи в Дохе.
А.Камилов и А.Дункан также заявили об имеющейся активизации двусторонних связей в политической и торгово-экономической сферах, в инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, говорится в сообщении МИД Узбекистана.
В 2018 году товарооборот между Великобританией и Узбекистаном вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом и составил $235,9 млн, по объему инвестиций в экономику Узбекистана Великобритания заняла пятое место.
Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-британских отношений и обсудили предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году. На встрече также обсуждались перспективы расширения взаимодействия в образовательной сфере, в том числе применение соответствующих стандартов и опыта в практику учебных заведений Узбекистана, отметили в МИД Узбекистана.
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