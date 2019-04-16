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СНГ 16.04.2019 18:15

Великобритания поддерживает усилия Ташкента в содействии афганскому урегулированию - МИД Узбекистана

Замглавы МИД Великобритании Алан Дункан на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Ташкенте заявил о британской поддержке узбекским усилиям в восстановлении Афганистана и содействии межафганскому урегулированию, сообщила во вторник пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Британская сторона поддержала усилия Узбекистана по содействию межафганскому мирному диалогу и реализации крупных инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане", - говорится в сообщении.

11 апреля в ходе встречи в Ташкенте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом было заявлено о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде после встречи в Дохе.

А.Камилов и А.Дункан также заявили об имеющейся активизации двусторонних связей в политической и торгово-экономической сферах, в инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других областях, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В 2018 году товарооборот между Великобританией и Узбекистаном вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом и составил $235,9 млн, по объему инвестиций в экономику Узбекистана Великобритания заняла пятое место.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-британских отношений и обсудили предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году. На встрече также обсуждались перспективы расширения взаимодействия в образовательной сфере, в том числе применение соответствующих стандартов и опыта в практику учебных заведений Узбекистана, отметили в МИД Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, БРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]