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СНГ 16.04.2019 17:14

В Киргизии задержаны чиновники, подозреваемые в коррупции при изготовлении биометрических паспортов

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали чиновников Государственной регистрационной службы (ГРС), подозреваемых в коррупции при проведении тендера на изготовление паспортов на сумму более $17 млн, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Выявлены нарушения законодательства со стороны должностных лиц ГРС при организации и проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. Тендерной комиссией ГРС по необоснованным причинам были отстранены от участия в конкурсе всемирно известные компании с многолетней историей и опытом изготовления специальной бланочной продукции", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, в октябре 2018 года был объявлен тендер на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения для граждан Киргизии на сумму 1,2 млрд сомов (более $17 млн), в котором приняли участие пять иностранных компаний.

"Одной из компаний предложена минимальная сумма в 686 млн сомов ($9,8 млн), однако победителем по решению комиссии ГРС признана другая компания, предложившая 940 млн сомов ($13,4 млн). Таким образом, разница между участниками конкурса составила 253 млн сомов ($3,6 млн)", - сказал собеседник агентства.

По указанному факту зарегистрированы материалы досудебного производства по статье "Коррупция" УК Киргизии, сообщили в ведомстве.

"Установлена аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией. В настоящее время три должностных лица ГРС задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ", - добавил представитель пресс-службы.

Во вторник киргизские СМИ сообщили, что по подозрению в коррупции были задержаны директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАСПОРТА, КОРРУПЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]