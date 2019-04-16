В Киргизии задержаны чиновники, подозреваемые в коррупции при изготовлении биометрических паспортов

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали чиновников Государственной регистрационной службы (ГРС), подозреваемых в коррупции при проведении тендера на изготовление паспортов на сумму более $17 млн, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Выявлены нарушения законодательства со стороны должностных лиц ГРС при организации и проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. Тендерной комиссией ГРС по необоснованным причинам были отстранены от участия в конкурсе всемирно известные компании с многолетней историей и опытом изготовления специальной бланочной продукции", - сказал представитель спецслужбы.

По его словам, в октябре 2018 года был объявлен тендер на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения для граждан Киргизии на сумму 1,2 млрд сомов (более $17 млн), в котором приняли участие пять иностранных компаний.

"Одной из компаний предложена минимальная сумма в 686 млн сомов ($9,8 млн), однако победителем по решению комиссии ГРС признана другая компания, предложившая 940 млн сомов ($13,4 млн). Таким образом, разница между участниками конкурса составила 253 млн сомов ($3,6 млн)", - сказал собеседник агентства.

По указанному факту зарегистрированы материалы досудебного производства по статье "Коррупция" УК Киргизии, сообщили в ведомстве.

"Установлена аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией. В настоящее время три должностных лица ГРС задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ", - добавил представитель пресс-службы.

Во вторник киргизские СМИ сообщили, что по подозрению в коррупции были задержаны директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев.