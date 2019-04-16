В Киргизии задержаны чиновники, подозреваемые в коррупции при изготовлении биометрических паспортов

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии задержали чиновников Государственной регистрационной службы (ГРС), подозреваемых в коррупции при проведении тендера на изготовление паспортов на сумму более $17 млн, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.
"Выявлены нарушения законодательства со стороны должностных лиц ГРС при организации и проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения. Тендерной комиссией ГРС по необоснованным причинам были отстранены от участия в конкурсе всемирно известные компании с многолетней историей и опытом изготовления специальной бланочной продукции", - сказал представитель спецслужбы.
По его словам, в октябре 2018 года был объявлен тендер на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения для граждан Киргизии на сумму 1,2 млрд сомов (более $17 млн), в котором приняли участие пять иностранных компаний.
"Одной из компаний предложена минимальная сумма в 686 млн сомов ($9,8 млн), однако победителем по решению комиссии ГРС признана другая компания, предложившая 940 млн сомов ($13,4 млн). Таким образом, разница между участниками конкурса составила 253 млн сомов ($3,6 млн)", - сказал собеседник агентства.
По указанному факту зарегистрированы материалы досудебного производства по статье "Коррупция" УК Киргизии, сообщили в ведомстве.
"Установлена аффилированность отдельных должностных лиц ГРС с выигравшей тендер иностранной компанией. В настоящее время три должностных лица ГРС задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ", - добавил представитель пресс-службы.
Во вторник киргизские СМИ сообщили, что по подозрению в коррупции были задержаны директор госпредприятия "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь ГРС Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев.
Британия предлагает СБ ООН потребовать полного прекращения боевых действий в Ливии
Карабахское урегулирование важно для безопасности на Южном Кавказе – посол США в Азербайджане
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
ЛУКОЙЛ планирует запустить месторождение им.Кувыкина на Каспии в 2022-2023гг - Алекперов на встрече с Путиным
ASK в мае введет в строй пункт по производству и переработке табака на северо-западе Азербайджана
Алекперов на встрече с Путиным: НДД для Западной Сибири стимулирует разработку низкопродуктивных и трудноизвлекаемых запасов
Прокуратура Баку предъявила обвинения директору школы №162, она взята под домашний арест
Первую серию нового сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
Президент Азербайджана надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B3» со «стабильным» прогнозом
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Азербайджанский танцор стал победителем международного конкурса в Москве
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР