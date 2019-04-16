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СНГ 16.04.2019 17:34

В ОБСЕ призывают Госдуму РФ тщательно изучить поправки в КОАП о печатных иностранных СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник призвал членов Госдумы РФ изучить предлагаемые правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) об ответственности за распространение на территории РФ без разрешения зарубежных печатных СМИ.

"Я призываю членов Госдумы тщательно изучить предлагаемые поправки, дабы избежать возможного препятствования осуществлению права общественности на доступ к зарубежным печатным изданиям, а также, чтобы избежать препятствования распространению информации из других стран на территории Российской Федерации", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении.

В нем А.Дезир напомнил, что страны-участницы ОБСЕ выражали готовность предпринимать необходимые меры, чтобы гарантировать основные условия для беспрепятственного трансграничного потока информации.

2 апреля Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в КОАП, которые предлагают, среди прочего, ввести ответственность за "распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ".

Разрешение на распространение должен выдавать Роскомнадзор. Если законопроект будет принят, то штраф для юридических лиц за нарушение составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - 2-3 тыс. рублей, а для граждан - 1-1,5 тыс. рублей.

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Тэги: ОБСЕ, РОССИЯ, СМИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]