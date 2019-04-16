Полиция эвакуирует людей из небоскреба в Мадриде из-за угрозы взрыва бомбы

Сотрудники полиции Испании проводят во вторник эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы, сообщают местные СМИ.

Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании.