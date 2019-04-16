Добыча нефти в Азербайджане в I квартале увеличилась на 0,1%, газа – на 25%

Добыча нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличилась на 0,15% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 9,694 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
Добыча газа в Азербайджане в январе-марте 2019 года составила 9,075 млрд кубометров, что на 25,1% выше показателя I-го квартала 2018 года.
При этом в первом квартале 2019 года SOCAR добыла 1,846 млн тонн нефти и 1,561 млрд кубометров газа.
Как сообщалось, в 2018 году добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составила 38,758 млн тонн, газа - 30 млрд 592,2 млн кубометров.
SOCAR в 2018 году добыла 7 млрд 542 млн тонн нефти и 6 млрд 525 млн кубометров газа.
Н.Аббасова
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