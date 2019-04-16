В Эстонию прибывают 300 французских солдат и офицеров с танками и БМП

Франция направляет в Эстонию 300 солдат и офицеров, которые пополнят боевую группу НАТО, дислоцированную в городе Тапа.
Как сообщило во вторник посольство Франции в Эстонии, в составе подразделения, которое прибудет во вторник, военнослужащие второй бронетанковой бригады и французского Иностранного легиона. Они пробудут в балтийской республике до августа.
На вооружении французского подразделения четыре танка Leclerc и около двадцати боевых машин пехоты, в том числе 13 БМП типа VBCI. Боевая техника прибудет по железной дороге.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, в эту страну на укрепление боевой группы НАТО прибыли четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat. Вдобавок к ним во второй половине апреля присоединятся пять наступательных вертолетов Apache.
"Главная задача вертолетов - оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа (Tapa). Они также будут поддерживать тесное сотрудничество с силами обороны Эстонии и примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм)", пояснили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны.
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