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Дальнее зарубежье 16.04.2019 17:36

В Эстонию прибывают 300 французских солдат и офицеров с танками и БМП

Франция направляет в Эстонию 300 солдат и офицеров, которые пополнят боевую группу НАТО, дислоцированную в городе Тапа.

Как сообщило во вторник посольство Франции в Эстонии, в составе подразделения, которое прибудет во вторник, военнослужащие второй бронетанковой бригады и французского Иностранного легиона. Они пробудут в балтийской республике до августа.

На вооружении французского подразделения четыре танка Leclerc и около двадцати боевых машин пехоты, в том числе 13 БМП типа VBCI. Боевая техника прибудет по железной дороге.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии, в эту страну на укрепление боевой группы НАТО прибыли четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat. Вдобавок к ним во второй половине апреля присоединятся пять наступательных вертолетов Apache.

"Главная задача вертолетов - оказание поддержки боевой группе союзников, несущих службу в военном городке Тапа (Tapa). Они также будут поддерживать тесное сотрудничество с силами обороны Эстонии и примут участие в учениях Kevadtorm (Весенний шторм)", пояснили "Интерфаксу" в главном штабе Сил обороны.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]