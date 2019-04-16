SOCAR увеличила в I квартале экспорт нефтепродуктов и продукции нефтехимии на 10,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2019 года экспортировала 456,379 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«В январе-марте 2019 года SOCAR экспортировала 456,379 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии, что на 10,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Также в отчетный период Госнефтекомпания Азербайджана экспортировала 5,79 млн тонн сырой нефти», - сообщили в SOCAR.

SOCAR в первом квартале 2019 года экспортировала 3 млрд 161 млн кубометров газа (рост на 27%).

Н.Аббасова