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ТЭК 16.04.2019 15:46

SOCAR увеличила в I квартале экспорт нефтепродуктов и продукции нефтехимии на 10,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом квартале 2019 года экспортировала 456,379 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«В январе-марте 2019 года SOCAR экспортировала 456,379 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии, что на 10,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Также в отчетный период Госнефтекомпания Азербайджана экспортировала 5,79 млн тонн сырой нефти», - сообщили в SOCAR.

SOCAR в первом квартале 2019 года экспортировала 3 млрд 161 млн кубометров газа (рост на 27%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]