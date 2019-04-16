Турция с июня 2018г по TANAP получила 1,4 млрд кубометров азербайджанского газа – SOCAR

Консорциум «Шах-Дениз» в 2018-2019гг поставил в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) 1,4 млрд кубометров газа, говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«По газопроводу TANAP с момента начала коммерческих поставок в июне 2018г и по 31 марта 2019гг транспортировано 1,4 млрд кубометров газа», - отмечается в информации.

SOCAR не уточняет, какой объем газа был поставлен по TANAP в Турцию в I-ом квартале 2019 года. При этом, как сообщалось по данным Госнефтекомпании, в 2018 году объем поставок по этому трубопроводу составил около 1 млрд кубометров.

Ранее генеральный директор консорциума Салтук Дюзйол сообщил, что, в целом, в течение 2019 года по TANAP будет транспортировано 4 млрд кубометров газа с Шах-Дениз.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова