Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $71,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут данных о запасах и добыче топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:10 поднялась на $0,16 (0,22%), до $71,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (0,46%) - до $63,69 за баррель.

Данные министерства энергетики США о запасах топлива будут обнародованы в среду, до этого свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликует Американский институт нефти (API). По прогнозам аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в Штатах увеличились на 1 млн баррелей, бензина - сократились на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,15 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.

Как стало известно из обновленного прогноза Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле.

Между тем рынок поддерживают опасения по поводу поставок нефти из стран ОПЕК, в первую очередь - из Венесуэлы, Ливии и Ирана.

"Угрозы поставкам приводят к тому, что настроения рынка становятся все более "бычьими" с каждым днем, - сказал старший экономист Julius Baer Норберт Рюкер. - Это окажет поддержку ценам в ближайшие недели".