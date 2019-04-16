Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – Bakcell сообщает, что новым главным исполнительным директором компании будет назначен г-н Райнер Ратгебер (Rainer Rathgeber), который вступит в должность после завершения соответствующих официальных процедур в следующем месяце.

Имея 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, г-н Ратгебер занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. Так, работая на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, он занимал такие должности как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в Croatian Telekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии. Г-н Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, членом совета директоров EMTS в Нигерии и PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).

«Bakcell обладает сильной позицией на телекоммуникационном рынке Азербайджана и добилась значительных успехов за последние годы. В особенности, хотелось бы отметить такие награды как «самая скоростная мобильная сеть» и «лучшая сеть по итогам тестирования» (Best in Test), представляющих особую важность в сфере телекоммуникаций. Более того, компания продемонстрировала быстрый рост сети 4G и начала применять самые инновационные решения в сфере обслуживания клиентов. Я применю весь свой профессиональный опыт и навыки для продолжения успешного развития компании. Уверен, что вместе с командой профессионалов Bakcell, мы обеспечим дальнейшее развитие компании в будущем» отметил г-н Ратгебер.

Отметим, что г-н Николаи Беккерс (Nikolai Beckers), прежний главный исполнительный директор Bakcell, руководил компанией в период с мая 2016 по апрель 2019 года и внес свой вклад в успешную работу компании. За эти годы, компания Bakcell еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Bakcell является первой компанией в Азербайджане, начавшей предоставление услуг мобильной связи. Сегодня, сеть 4G Bakcell охватывает всю территорию Баку и Апшеронского полуострова, а также центральные части более 40 регионов страны. Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89