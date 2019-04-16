Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – Bakcell сообщает, что новым главным исполнительным директором компании будет назначен г-н Райнер Ратгебер (Rainer Rathgeber), который вступит в должность после завершения соответствующих официальных процедур в следующем месяце.
Имея 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, г-н Ратгебер занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. Так, работая на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, он занимал такие должности как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в Croatian Telekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии. Г-н Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, членом совета директоров EMTS в Нигерии и PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).
«Bakcell обладает сильной позицией на телекоммуникационном рынке Азербайджана и добилась значительных успехов за последние годы. В особенности, хотелось бы отметить такие награды как «самая скоростная мобильная сеть» и «лучшая сеть по итогам тестирования» (Best in Test), представляющих особую важность в сфере телекоммуникаций. Более того, компания продемонстрировала быстрый рост сети 4G и начала применять самые инновационные решения в сфере обслуживания клиентов. Я применю весь свой профессиональный опыт и навыки для продолжения успешного развития компании. Уверен, что вместе с командой профессионалов Bakcell, мы обеспечим дальнейшее развитие компании в будущем» отметил г-н Ратгебер.
Отметим, что г-н Николаи Беккерс (Nikolai Beckers), прежний главный исполнительный директор Bakcell, руководил компанией в период с мая 2016 по апрель 2019 года и внес свой вклад в успешную работу компании. За эти годы, компания Bakcell еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.
Bakcell является первой компанией в Азербайджане, начавшей предоставление услуг мобильной связи. Сегодня, сеть 4G Bakcell охватывает всю территорию Баку и Апшеронского полуострова, а также центральные части более 40 регионов страны. Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Турция может временно разместить в Азербайджане ЗРС С-400, приобретаемые у России - СМИ
Глава МИД Азербайджана обсудит в Польше вопросы расширения двустороннего сотрудничества
Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора
Вложения "Газпром нефти" в Новопорт до 2030г составят 600 млрд руб., проект перешел на возврат инвестиций
"Газпром нефть": ОПЕК+ нужно сбалансировать интересы производителей по доле рынка с целевой ценой нефти
Первую серию нового сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев
Президент Азербайджана надеется на скорейшее восстановление Собора Парижской богоматери
На Amazon подскочили продажи "Собора Парижской Богоматери" Гюго после пожара в Нотр-Даме
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
В Киргизии задержаны чиновники, подозреваемые в коррупции при изготовлении биометрических паспортов
Угроза взрыва в небоскребе в Мадриде оказалась ложной
Президент Киргизии назвал пожар в Соборе Парижской Богоматери огромной потерей
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»