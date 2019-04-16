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Дальнее зарубежье 16.04.2019 17:57

Туристов предупредили о вспышке краснухи в Японии

Вспышка краснухи зарегистрирована на всей территории Японии, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.

"Япония - вспышка заболевания краснухой на всей территории страны", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Краснуха - заразная и, как правило, легкая вирусная инфекция, поражающая чаще всего детей и молодых людей. Краснуха у беременных женщин может приводить к гибели плода или к врожденным порокам развития, таким, как синдром врожденной краснухи.

Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле инфицированного человека. Человек является единственным известным носителем вируса. Специального лечения краснухи нет, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КРАСНУХА, ДСКЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]