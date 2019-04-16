Туристов предупредили о вспышке краснухи в Японии

Вспышка краснухи зарегистрирована на всей территории Японии, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.
"Япония - вспышка заболевания краснухой на всей территории страны", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Краснуха - заразная и, как правило, легкая вирусная инфекция, поражающая чаще всего детей и молодых людей. Краснуха у беременных женщин может приводить к гибели плода или к врожденным порокам развития, таким, как синдром врожденной краснухи.
Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле инфицированного человека. Человек является единственным известным носителем вируса. Специального лечения краснухи нет, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.
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