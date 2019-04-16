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Нетаньяху заручился поддержкой большинства членов парламента - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился поддержкой большинства членов парламента, таким образом, вплотную приблизившись к возможности сформировать коалицию, пишет во вторник The Times of Israel.

По данным издания, президент страны Реувен Ривлин провел консультации с 10 из 11 прошедших в Кнессет партий, среди которых 65 будущих членов парламента из 120 поддержали кандидатуру лидера партии "Ликуд" Б.Нетаньяху на пост главы правительства. Лидера оппозиционной партии "Кахоль-лаван" Бени Ганца поддержали только 45 депутатов.

После того, как Р.Ривлин проведет встречи со всеми прошедшими в Кнессет партиями, он должен на основании их мнений поручить одному из кандидатов сформировать коалиционное правительство.

Газета отмечает, что Р.Ривлин заявил, что уже "почти наверняка уверен" в своем выборе.

Выборы в Израиле состоялись на прошлой неделе.

Ожидается, что ЦИК Израиля передаст Р.Ривлину официальные окончательные результаты голосования 17 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, НЕТАНЬЯХУ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]