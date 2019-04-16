От пожара в Нотр-Даме удалось спасти Терновый венец, старинные подсвечники, части алтаря, витражи - СМИ

В Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
По их информации, на данный момент известно, что удалось спасти ценную реликвию: Терновый венец, который, согласно Евангелию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием. Он вместе с некоторыми другими представляющими ценность реликвиями и предметами были для сохранности размещены в мэрии Парижа.
Мэр французской столицы Анна Идальго разместила в Twitter фотографию из зала в мэрии, где размещены сейчас эти предметы. На снимке можно видеть также ряд предметов интерьера и мебели, кресла, а также старинные подсвечники.
Несмотря на то, что шпиль Собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали, поскольку неделю назад они были сняты с него для реставрации.
Судьба многих других объектов убранства пока остается неизвестной. Доступ вовнутрь по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температуры во время пожара. Однако, согласно информации газеты "Фигаро", витражи "выдержали" пожар и остались невредимы.
Фотографии, сделанные в понедельник утром внутри Собора, свидетельствуют, что алтарь также частично уцелел.
Под вопросом остается и состояния ряда больших картин, размещенных на стенах Нотр-Дама внутри. Из-за их большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным. Специалисты опасаются, что картины могли пострадать в результате попадания на них воды во время тушения.
Согласно данным телеканала БФМ-ТВ, в общей сложности удалось "спасти" не менее 30% предметов искусства из Собора Парижской Богоматери. При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, вынесенных из собора или же и о тех, которые остаются в здании и не пострадали от огня.
В настоящее время все предметы искусства, находившиеся внутри собора, перевезли в ратушу Отель-де-Виль. Позднее, по данным СМИ, их планируют отправить в Лувр.
В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.
Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная во время Великой французской революции, а также был возведен новый шпиль.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
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