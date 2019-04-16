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ТЭК 16.04.2019 16:46

Ереван намерен обсудить с Тбилиси вопрос транзита ОЯТ в Россию - представитель Минэнерго Армении

Армения планирует переговоры с Грузией по вопросу вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через грузинскую территорию, заявил во вторник начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Вардан Мартиросян.

"Мы приступили к разработке пилотной программы, находимся на этапе исследований, прорабатываются транспортно-технологические пути. На втором этапе будет разработано технико-экономическое обоснование с целью оценки эффективности программы", - сказал В.Мартиросян журналистам на форуме "Атомэкспо-2019" в Сочи, слова которого приводят армянские СМИ.

"Планируем переговоры с Грузией", - добавил представитель Минэнерго Армении.

По его словам, программа, которая разрабатывается с российской стороной, позволит Армении избавиться от накопленного отработанного ядерного топлива и "вырваться из тупика".

Он отметил, что в последний раз отработанное ядерное топливо вывозилось из Армении в Россию в 1989 году.

В свою очередь, заместитель директора российской компании "Техснабэкспорт" Андрей Товстенко заявил, что в течение последних 25-ти лет на армянской АЭС идет процесс накопления выгружаемого топлива.

"Вывозу ОЯТ должно предшествовать решение на правительственном уровне между Арменией и Россией, после чего подключатся эксперты и исполнители на уровне компаний. Официального обращения со стороны Армения к России еще нет, между сторонами лишь налаживается диалог по данному вопросу", - сказал А.Товстенко.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]