Ереван намерен обсудить с Тбилиси вопрос транзита ОЯТ в Россию - представитель Минэнерго Армении

Армения планирует переговоры с Грузией по вопросу вывоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию через грузинскую территорию, заявил во вторник начальник управления кредитных и грантовых программ министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Вардан Мартиросян.

"Мы приступили к разработке пилотной программы, находимся на этапе исследований, прорабатываются транспортно-технологические пути. На втором этапе будет разработано технико-экономическое обоснование с целью оценки эффективности программы", - сказал В.Мартиросян журналистам на форуме "Атомэкспо-2019" в Сочи, слова которого приводят армянские СМИ.

"Планируем переговоры с Грузией", - добавил представитель Минэнерго Армении.

По его словам, программа, которая разрабатывается с российской стороной, позволит Армении избавиться от накопленного отработанного ядерного топлива и "вырваться из тупика".

Он отметил, что в последний раз отработанное ядерное топливо вывозилось из Армении в Россию в 1989 году.

В свою очередь, заместитель директора российской компании "Техснабэкспорт" Андрей Товстенко заявил, что в течение последних 25-ти лет на армянской АЭС идет процесс накопления выгружаемого топлива.

"Вывозу ОЯТ должно предшествовать решение на правительственном уровне между Арменией и Россией, после чего подключатся эксперты и исполнители на уровне компаний. Официального обращения со стороны Армения к России еще нет, между сторонами лишь налаживается диалог по данному вопросу", - сказал А.Товстенко.