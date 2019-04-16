Угроза взрыва в небоскребе в Мадриде оказалась ложной

Информация о бомбе в мадридском небоскребе "Торре Эспасио" не подтвердилась, сообщает во вторник полиция Испании.

"Удалось установить, что угроза была ложной", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

В настоящее время эвакуированные из здания работники возвращаются обратно.

"Полиция устанавливает источник звонка", - отмечается в сообщении.

Во вторник днем стало известно, что сотрудники полиции Испании проводят эвакуацию людей из "Торре Эспасио".

Небоскреб расположен на улице Кастельяно на севере Мадрида.

Это одно из самых высоких зданий в Испании. Его высота составляет 224 метра, в нем расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов.