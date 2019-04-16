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Дальнее зарубежье 16.04.2019 16:58

Угроза взрыва в небоскребе в Мадриде оказалась ложной

Информация о бомбе в мадридском небоскребе "Торре Эспасио" не подтвердилась, сообщает во вторник полиция Испании.

"Удалось установить, что угроза была ложной", - говорится в сообщении полиции в твиттере.

В настоящее время эвакуированные из здания работники возвращаются обратно.

"Полиция устанавливает источник звонка", - отмечается в сообщении.

Во вторник днем стало известно, что сотрудники полиции Испании проводят эвакуацию людей из "Торре Эспасио".

Небоскреб расположен на улице Кастельяно на севере Мадрида.

Это одно из самых высоких зданий в Испании. Его высота составляет 224 метра, в нем расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, НЕБОСКРЕБ, УГРОЗА, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]