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Дальнее зарубежье 16.04.2019 18:33

Глава конституционного совета Алжира подал в отставку - ТВ

Глава конституционного совета Алжира Тайеб Беляиз во вторник подал в отставку, сообщает государственное ТВ.

ТВ сообщает, что Т.Беляиз передал прошение об отставке главе государства.

Он был назначен на этот пост 2 февраля 2019 года. В разные годы он занимал посты министра внутренних дел страны и министра юстиции.

В начале этого года в Алжире начались массовые антиправительственные акции протеста. Демонстранты требовали отстранения от власти бывшего президента Абдельазиза Бутефлики и его сподвижников, включая Т.Беляиза, премьер-министра Нуреддина Бедуи и Абделькадера Бенсалаха, который в данный момент выполняет обязанности временного президента страны.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - А.Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

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Тэги: АЛЖИР, СОВЕТ, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]