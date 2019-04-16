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ТЭК 16.04.2019 16:55

SOCAR рассчитывает добывать до 900 млн кубометров газа в год с новой скважины на Умиде

Операционная компания Umid-Babek (UBOC) ввела в эксплуатацию новую эксплуатационную скважину №16 на месторождении Умид в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Бурение новой добывающей скважины на месторождении Умид завершено и она уже введена в эксплуатацию. Подрядчиком бурения выступило ООО «SOCAR-AQS». Дебит скважины оценивается в 2,5 млн кубометров газа и 400 тонн конденсата в сутки», -отмечается в информации.

Глубина скважины превысила 6,8 тыс. метров.

«Потенциальный годовой объем добычи газа с этой скважины оценивается порядка 900 млн кубометров», - сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

До ввода этой скважины на месторождении добыча газа велась с двух эксплуатационных скважин ( №10 и №14 – ИФ-Аз) в объеме 1,25 млн кубометров газа и 200 тонн конденсата в сутки.

Как сообщалось, UBOC занимается разработкой морского блока месторождений Умид-Бабек.

Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Перспективный блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 30 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, ДОБЫЧА


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