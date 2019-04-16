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Дальнее зарубежье 16.04.2019 19:05

Елизавета II глубоко опечалена пожаром в Нотр-Даме

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокое сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и отметила выдающуюся работу французских пожарных.

"Мы с принцем Филиппом были глубоко опечалены, когда увидели фотографии пожара, который бушевал в соборе Нотр-Дам", - приводят британские СМИ выдержки из заявления Елизаветы II.

"Я выражаю искреннее восхищение работой экстренных служб, которые рисковали жизнью, чтобы спасти важный национальный памятник", - отмечается в сообщении королевы Великобритании.

Между тем, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Вестминстерский комплекс может повторить судьбу Нотр-Дама.

"Состояние здания очень плохое в Вестминстере, и риск пожара, очевидно, велик. В особенности, для здания, в котором так много деревянных конструкций", - отметил Дж.Корбин.

При этом он сказал, что очень тяжело видеть, как рушатся "величие и красота" таких зданий, как Нотр-Дам.

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЖАР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]