Елизавета II глубоко опечалена пожаром в Нотр-Даме

Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокое сожаление в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и отметила выдающуюся работу французских пожарных.
"Мы с принцем Филиппом были глубоко опечалены, когда увидели фотографии пожара, который бушевал в соборе Нотр-Дам", - приводят британские СМИ выдержки из заявления Елизаветы II.
"Я выражаю искреннее восхищение работой экстренных служб, которые рисковали жизнью, чтобы спасти важный национальный памятник", - отмечается в сообщении королевы Великобритании.
Между тем, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Вестминстерский комплекс может повторить судьбу Нотр-Дама.
"Состояние здания очень плохое в Вестминстере, и риск пожара, очевидно, велик. В особенности, для здания, в котором так много деревянных конструкций", - отметил Дж.Корбин.
При этом он сказал, что очень тяжело видеть, как рушатся "величие и красота" таких зданий, как Нотр-Дам.
В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.
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