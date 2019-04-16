"Газпром нефть": ОПЕК+ нужно сбалансировать интересы производителей по доле рынка с целевой ценой нефти

Странам-участницам соглашения ОПЕК+ нужно выбрать комбинацию факторов при принятии решения о регулировании нефтедобычи, которые бы удовлетворяли интересам производителей нефти, но с другой стороны - сохраняли установленные коридоры цены на нефть или баланса спроса и предложения, заявил журналистам первый зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
"Что касается продления соглашения (ОПЕК+), я считаю, что в любом случае механизм координации действий стран - участников соглашения должен сохраниться. При этом, если говорить о характере этого взаимодействия вдолгую, мне кажется, должна быть комбинация с одной стороны долгосрочного целеполагания (то есть, мы должны понимать - таргетировать, какая доля в мировом спросе будет удовлетворяться участниками соглашения)", - сказал он.
В то же время В.Яковлев добавил: "Мы должны формировать долгосрочные, приемлемые для нас ценовые коридоры, могут быть коридоры показателей баланса спроса и предложения".
"В том случае, если ситуация развивается за пределами этих коридоров, применять механизмы краткосрочного реагирования: или ограничения добычи или, наоборот, увеличения добычи для того, чтобы удерживать ситуацию в том коридоре, который долгосрочно мы считаем для себя приемлемым с одной стороны, а с другой стороны, который обеспечивает выполнение тех долгосрочных целей, которые, безусловно, должны быть у крупных производителей", - подчеркнул В.Яковлев.
В последние недели из России звучит все больше заявлений, которые рынок трактует как сигналы о возможности выхода из соглашения о сокращении добычи в июне. Так, глава РФПИ (фонд активно контактирует с ключевым партнером РФ по ОПЕК+ - Саудовской Аравией) Кирилл Дмитриев говорил, что Россия настроена на продолжение сотрудничества с другими нефтедобывающими странами в формате ОПЕК+, но сокращение производства - не единственный вариант, напомнив, что год назад участники ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу.
А в конце минувшей недели первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: "Есть дилемма: нам дальше с ОПЕК продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения". "Когда-то должно это (прекращение действия соглашения об ограничении добычи - ИФ) случиться, хотя спрос мировой где-то на миллион баррелей в сутки прирастает, как наши коллеги говорят. Но все равно мы видим, что американская нефть все больше и больше занимает долю на мировом рынке нефти. Согласятся с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК - не знаю", - отметил первый вице-премьер.
Как писало агентство Reuters, в конце декабря прошлого года глава "Роснефти" Игорь Сечин направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, где высказал мнение, что сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи, создала для США условия для захвата целевых рынков, а для российской нефтяной отрасли - угрозу.
"Участники соглашения ОПЕК+ фактически создали для США, которые видят первоочередной задачей повышение собственной рыночной доли и захват целевых рынков, преференции, что стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли", - цитирует агентство письмо. Одновременно И.Сечин в этом письме также просит президента РФ о предоставлении с 1 января 2019 года дополнительного вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для зрелого Приобского месторождения в Западной Сибири.
Новая сделка ОПЕК+ о снижении с 1 января 2019 года нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки была заключена в начале декабря.
Мониторинговый комитет ОПЕК+, который обычно дает рекомендации всем министрам стран-участников соглашения, в марте уклонился от этого, перенеся заседание на 18-19 мая. К этому моменту министры, в частности, надеются понять, каковы будут действия США в отношении санкционирования экспорта иранской нефти. Этот фактор уже принес неприятный сюрприз участникам сделки - в июне прошлого года они решили увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с, а президент США Дональд Трамп принял решение ослабить санкции против Ирана, что предполагало дополнительный выход на рынок 1 млн б/с, сроком на полгода - до начала мая.
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