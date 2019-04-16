ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Масаллинском районе.

Автомобильная дорога Масаллы-Кохне Алвады-Тезе Алвады-Гюллютепе-Амиртурбе-Ени Зуванд соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 38 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде