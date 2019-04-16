Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора

Новым главным исполнительным директором оператора мобильной связи в Азербайджане компании «Bakcell» назначен Райнер Ратгебер (Rainer Rathgeber).
«Новым исполнительным директором Bakcell назначен Райнер Ратгебер (Rainer Rathgeber). Он вступит в должность в мае, после завершения соответствующих официальных процедур», - отмечается в сообщении Bakcell.
Р.Ратгебер сменит на этом посту Николаи Беккерса (Nikolai Beckers), который является главным исполнительным директором Bakcell с мая 2016 года.
Р.Ратгебер имеет 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций и занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. В частности, он работал на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, занимал такие должности как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в Croatian Telekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии.
Р.Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, являлся членом Совета директоров EMTS в Нигерии, PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).
Компания Bakcell была учреждена в Азербайджане в марте 1994 года.
Б.Рустамбеков
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