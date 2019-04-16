VISA может простимулировать развитие безналичных расчетов в регионах Азербайджана

VISA продолжит сотрудничать с Азербайджаном в рамках развития безналичных расчетов в стране, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

"Во вторник состоялась встреча первого заместителя председателя правления Центрального банка Алима Гулиева с делегацией VISA во главе с руководителем организации по операциям в Восточной и Юго-Восточной Европе и в Центральной Азии Верой Платоновой. Стороны договорились о расширении применения новых инновационных методов платежа в сферах образования и транспорта, а также об увеличении финансовой грамотности населения Азербайджана", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможность проведения в 2019 году со стороны VISA различных стимулирующих мер в регионах Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 сентября 2018 года утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг". За счет реализации этой программы в Центробанке Азербайджана ожидают снижения доли наличных транзакций в экономике с 74% (в 2017г) до 40% (в 2020г). При этом годовой рост объема безналичных расчетов в 2018-2020гг прогнозируется на 17 млрд манатов ($10 млрд по текущему курсу).

Основной целью программы является расширение системы безналичных платежей, усиление финансовой базы банков в Азербайджане. В связи с этим приоритетами программы являются: улучшение институциональной и правовой базы безналичных расчетов, расширение качества услуг в этом направлении, инфраструктуры для безналичных расчетов.

В программе указано, что реализация в 2018-2020гг мер по улучшению бизнес-среды позволит увеличить объемы безналичных расчетов на 1,35 млрд манатов в год. Меры по повышению эффективности налоговой системы позволят увеличить безналичный оборот на 3 млрд манатов в год; снижение неформальной занятости – 0,75 млрд манатов; меры по оздоровлению банковской системы – 3,34 млрд манатов; формирование активного денежного рынка – 3 млрд манатов; совершенствование правовой базы по платежным услугам – 0,6 млрд манатов; применение новых технологий цифровых платежей – 0,75 млрд манатов; цифровизация банковской системы – 0,55 млрд манатов; повышение финансовой грамотности населения – 0,35 млрд манатов, остальное – за счет прочих мер.

В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет: к обеспечению экономической прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В конечном счете, эти факторы приведут к ускорению темпов экономического роста.

А. Мамедов