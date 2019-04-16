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Происшествия 16.04.2019 17:42

Прокуратура Баку предъявила обвинения директору школы №162, она взята под домашний арест

Директор бакинской школы №162 Севиндж Аббасова, с третьего этажа которой 4 апреля спрыгнула восьмиклассница Элина Гаджиева, привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Бакинской городской прокуратуры.

«Директор школы №162 привлечена 15 апреля к уголовной ответственности по статьям 143 (Оставление в опасности) и 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана», - говорится в сообщении.

Сабаильский районный суд во вторник принял решение о заключении под домашний арест С.Аббасовой.

Как сообщалось, 4 апреля восьмиклассница бакинской средней общеобразовательной школы №162 Элина Гаджиева, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить с собой, выбросившись из окна третьего этажа школы. 6 апреля девочка скончалась в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.

По факту ранее возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК АР.

Р.Бабаев

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Тэги: ШКОЛА, ДИРЕКТОР, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]