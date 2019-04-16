Прокуратура Баку предъявила обвинения директору школы №162, она взята под домашний арест

Директор бакинской школы №162 Севиндж Аббасова, с третьего этажа которой 4 апреля спрыгнула восьмиклассница Элина Гаджиева, привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Бакинской городской прокуратуры.
«Директор школы №162 привлечена 15 апреля к уголовной ответственности по статьям 143 (Оставление в опасности) и 314.2 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана», - говорится в сообщении.
Сабаильский районный суд во вторник принял решение о заключении под домашний арест С.Аббасовой.
Как сообщалось, 4 апреля восьмиклассница бакинской средней общеобразовательной школы №162 Элина Гаджиева, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить с собой, выбросившись из окна третьего этажа школы. 6 апреля девочка скончалась в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.
По факту ранее возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК АР.
Р.Бабаев
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