ASK в мае введет в строй пункт по производству и переработке табака на северо-западе Азербайджана

Реконструкция пункта по производству и переработке табака в Шекинском районе завершится в мае 2019 года, отмечается в сообщении Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).

«Пункт по производству и переработке табака находится поселке Челибхан Шекинского района. Реконструкция предусматривает строительство склада, установку 30 современных сушильных камер, строительство насосной, двух пожарных складов объемом 150 кубометров»,- отмечает ASK.

В настоящее время осуществляются работы по удалению с территории существующих наземных и подземных коммуникаций, заливка фундамента для сушильных камер и др.

«Завершение строительных работ ожидается в мае текущего года», - подчеркивает корпорация.

Строительство пункта по производству и переработке табака осуществляется в рамках Госпрограммы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков