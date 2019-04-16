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АПК 16.04.2019 17:47

ASK в мае введет в строй пункт по производству и переработке табака на северо-западе Азербайджана

Реконструкция пункта по производству и переработке табака в Шекинском районе завершится в мае 2019 года, отмечается в сообщении Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).

«Пункт по производству и переработке табака находится поселке Челибхан Шекинского района. Реконструкция предусматривает строительство склада, установку 30 современных сушильных камер, строительство насосной, двух пожарных складов объемом 150 кубометров»,- отмечает ASK.

В настоящее время осуществляются работы по удалению с территории существующих наземных и подземных коммуникаций, заливка фундамента для сушильных камер и др.

«Завершение строительных работ ожидается в мае текущего года», - подчеркивает корпорация.

Строительство пункта по производству и переработке табака осуществляется в рамках Госпрограммы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ASK, ТАБАК, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]