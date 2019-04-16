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Дальнее зарубежье 16.04.2019 19:49

Германия предложила Франции помощь в восстановлении Нотр-Дама

Германия предложила Франции помощь в восстановлении Собора Парижской Богоматери, как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, эксперты уже консультируются.

"Мы предлагаем Франции любую желаемую помощь. Уже сейчас специалисты во Франции и Германии сотрудничают теснейшим образом. Если Франции нужны эти контакты, мы готовы",- говорится в распространенном во вторник заявлении Х.Мааса.

По его словам, пожар коснулся "сердца Европы".

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 марта. По одной из версий, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

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Тэги: ФРГ, ФРАНЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]