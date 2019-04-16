Парламент Ирана причислил силы США на Ближнем Востоке к террористам

Депутаты парламента Ирана одобрили законопроект, который относит американских военных на Ближнем Востоке к террористическим организациям, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В пользу законопроекта проголосовали 204 депутата из присутствовавших на сессии 207 членов парламента Ирана.

В ходе дебатов наиболее радикально настроенные парламентарии призывали прировнять всех военных США к террористам, а не только те силы, которые находятся на ближневосточной территории, отмечает агентство.

Associated Press напоминает, что это стало ответным шагом на решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Пока неизвестно, как именно принятый законопроект повлияет на деятельность КСИР в Персидском заливе.

США внесли КСИР в список террористических организаций в начале апреля.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.