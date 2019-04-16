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Регион 16.04.2019 17:54

Парламент Ирана причислил силы США на Ближнем Востоке к террористам

Депутаты парламента Ирана одобрили законопроект, который относит американских военных на Ближнем Востоке к террористическим организациям, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В пользу законопроекта проголосовали 204 депутата из присутствовавших на сессии 207 членов парламента Ирана.

В ходе дебатов наиболее радикально настроенные парламентарии призывали прировнять всех военных США к террористам, а не только те силы, которые находятся на ближневосточной территории, отмечает агентство.

Associated Press напоминает, что это стало ответным шагом на решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Пока неизвестно, как именно принятый законопроект повлияет на деятельность КСИР в Персидском заливе.

США внесли КСИР в список террористических организаций в начале апреля.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.

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Тэги: ИРАН, США, ВОЕННЫЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]