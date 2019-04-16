В Венесуэлу доставлен первый груз гумпомощи через МККК - ТВ

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи, сообщает во вторник венесуэльское телевидение.

"16 апреля прибыл первый груз гуманитарной помощи Венесуэле через МККК", - говорится в сообщении телеканала.

На видеокадрах видно, как из самолета в аэропорту выгружают груз с символикой Красного креста.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас достиг с МККК соглашение об оказании помощи Венесуэле. Президент, сказал, что правительство и МККК "договорились работать совместно с агентствами ООН о доставке в Венесуэлу всей гуманитарной помощи, которая только может быть доставлена".