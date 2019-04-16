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Дальнее зарубежье 16.04.2019 20:05

В Венесуэлу доставлен первый груз гумпомощи через МККК - ТВ

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи, сообщает во вторник венесуэльское телевидение.

"16 апреля прибыл первый груз гуманитарной помощи Венесуэле через МККК", - говорится в сообщении телеканала.

На видеокадрах видно, как из самолета в аэропорту выгружают груз с символикой Красного креста.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас достиг с МККК соглашение об оказании помощи Венесуэле. Президент, сказал, что правительство и МККК "договорились работать совместно с агентствами ООН о доставке в Венесуэлу всей гуманитарной помощи, которая только может быть доставлена".

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Тэги: МККК, ВЕНЕСУЭЛА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]