Карабахское урегулирование важно для безопасности на Южном Кавказе – посол США в Азербайджане

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта является важным аспектом обеспечения безопасности на Южном Кавказе, считает посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял во вторник в Баку Э.Литценбергера.

«США является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа»,- приводит слова Э.Литценбергера пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Дипломат добавил, что США признают территориальную целостность Азербайджана и с уважением относятся к ней.

Э.Литценбергер отметил стратегическую важность сотрудничества между США и Азербайджаном. Посол довел до внимания З.Гасанова, что наблюдает за реформами в азербайджанской армии и высоко оценивает достигнутые в этой сфере успехи.

Посол выразил удовлетворенность уровнем военного сотрудничества между Баку и Вашингтоном и участием азербайджанских миротворцев в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

З.Гасанов, в свою очередь, отметил, наличие двойных стандартов в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта со стороны мирового сообщества.

«Министр с сожалением отметил, что некоторые ведущие государства и международные организации в отношении нагорно-карабахского конфликта применяют двойные стандарты, в то время, как по аналогичным ситуациям оказывают давление на конфликтующие стороны»,- отмечается в сообщении.

З.Гасанов, касаясь военно-политической ситуации в регионе, отметил, что Армения продолжает проводить агрессорскую политику. Он подчеркнул, что вопреки усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, официальный Ереван намеренно затягивает мирные переговоры.

Министр также отметил, что Баку и Вашингтон выстраивают отношения в рамках программ НАТО и двусторонней основе. Он отметил важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сфере.

Стороны также обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию и ряд других представляющих интерес вопросов.

Ф.Исазаде