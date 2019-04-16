В МУС пригрозили расширить расследование по преступлениям в Ливии

Занимавшаяся преступлениями в Ливии прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда готова расширить свое расследование в связи с эскалацией насилия в этой стране.
"Я без колебаний расширю мои расследования и возможные судебные преследования, чтобы охватить любые новые случаи преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда", - цитируют ее заявление западные СМИ.
По данным ООН, свыше 18 тыс. человек покинули места своего проживания в Ливии в связи с продолжающимися боями за столицу страны - город Триполи.
Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что среди 146 человек погибших в результате боестолкновений, 13 были гражданскими лицами. При этом ранения получили 614 человек, включая 35 гражданских.
4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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