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Дальнее зарубежье 16.04.2019 20:23

В МУС пригрозили расширить расследование по преступлениям в Ливии

Занимавшаяся преступлениями в Ливии прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда готова расширить свое расследование в связи с эскалацией насилия в этой стране.

"Я без колебаний расширю мои расследования и возможные судебные преследования, чтобы охватить любые новые случаи преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда", - цитируют ее заявление западные СМИ.

По данным ООН, свыше 18 тыс. человек покинули места своего проживания в Ливии в связи с продолжающимися боями за столицу страны - город Триполи.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что среди 146 человек погибших в результате боестолкновений, 13 были гражданскими лицами. При этом ранения получили 614 человек, включая 35 гражданских.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ЛИВИЯ, МУС, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]