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СНГ 16.04.2019 21:04

В штабе Зеленского готовятся к дебатам и пытаются согласовать квоты представителей кандидатов на стадионе

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля, но указывают на нелогичность некоторых действий оппонентов.

"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги уехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают - непонятно. Будем надеяться, что это просто какое-то позиционирование, не связанное с желанием не участвовать в дебатах", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, остается пока открытым вопрос и о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.

"Идет речь о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не являться сторонниками одного или другого кандидата. Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплую ванну" кому-либо. И это было бы реальным представительством видения наших граждан и поддержки тех или иных политических сил и лидеров. Но посмотрим, согласятся ли на это наши оппоненты", - отметил Д.Разумков.

Представитель команды В.Зеленского указал, что озвученная пропорция может меняться, но он убежден, что должна быть свободная квота для тех, кто прямо не поддерживает ни одного из кандидатов. "Это правильно, логично и именно в этом-то и была суть открытости дебатов", - подчеркнул он.

Между тем ранее спикер штаба П.Порошенко Олег Медведев заявил, что кандидат пока не может принять участие в дебатах на стадионе Олимпийский в Киеве в назначенное его соперником по второму туру выборов президента Украины Владимиром Зеленским время.

"Мы считаем, что и Общественное телевидение, и ЦИК ... должны отреагировать... на сложившуюся ситуацию и удовлетворить общественный запрос на проведение дебатов и создать такие условия, чтобы, по крайней мере, тот кандидат, для которого соблюдение закона является принципиально важным, не оказывался перед выбором, пойти ли на дебаты с Зеленским на стадион или нарушать закон", - сказал спикер штаба на брифинге во вторник в Киеве.

О.Медведев подчеркнул, что П.Порошенко будет соблюдать закон. То есть явится в назначенное время на дебаты на телевидении.

Он напомнил, что согласно разъяснению ЦИК, теледебаты на Общественном телевидении должны состояться с 20.00 до 21.00. По его словам, кандидаты должны прибыть на телеканал в 19.30, чтобы провести жеребьевку.

"Когда команда Зеленского назначает время на 19.00 (на стадионе- ИФ)- это означает, что она ставит нас сознательно в позицию, когда для того, чтобы поговорить с Зеленским на стадионе, Порошенко должен нарушать закон", - подчеркнул О.Медведев.

Спикер штаба добавил: "Мы так понимаем, что на Общественном телевидении в любом случае Порошенко будет один".

Как сообщалось, 15 апреля О.Медведев сообщил, что П.Порошенко предлагает В.Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

В избирательном штабе В.Зеленского считают нецелесообразным данное предложение, поскольку с 16:00 до 18:00 еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.

Ранее избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с национальным спорткомплексом "Олимпийский".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЕБАТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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