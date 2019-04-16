Британия предлагает СБ ООН потребовать полного прекращения боевых действий в Ливии

Великобритания во вторник внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Ливии, призывающую к полному прекращению боевых действий в стране, сообщает агентство Associated Press, ознакомившееся с текстом документа.
Также проект резолюции призывает все стороны вооруженного конфликта в стране вернуться к "диалогу под эгидой ООН для поиска взаимовыгодного политического решения кризиса в Ливии".
Текст резолюции, в которой британская сторона выражает глубокую озабоченность ситуацией в Ливии, был передан делегациям всех членов СБ ООН.
В документе отмечается, что военные действия "угрожают стабильности в Ливии" и оказывают негативное влияние на перспективы национального диалога и достижения политического решения.
О том, когда британское предложение может быть рассмотрено, не сообщается. В расписании СБ ООН на вторник заседания по ливийской теме не значится.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.
4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
Боевые столкновения ведутся в пригороде ливийской столицы.
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