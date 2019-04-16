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16.04.2019 21:47

Британия предлагает СБ ООН потребовать полного прекращения боевых действий в Ливии

Великобритания во вторник внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по Ливии, призывающую к полному прекращению боевых действий в стране, сообщает агентство Associated Press, ознакомившееся с текстом документа.

Также проект резолюции призывает все стороны вооруженного конфликта в стране вернуться к "диалогу под эгидой ООН для поиска взаимовыгодного политического решения кризиса в Ливии".

Текст резолюции, в которой британская сторона выражает глубокую озабоченность ситуацией в Ливии, был передан делегациям всех членов СБ ООН.

В документе отмечается, что военные действия "угрожают стабильности в Ливии" и оказывают негативное влияние на перспективы национального диалога и достижения политического решения.

О том, когда британское предложение может быть рассмотрено, не сообщается. В расписании СБ ООН на вторник заседания по ливийской теме не значится.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Боевые столкновения ведутся в пригороде ливийской столицы.

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Тэги: ЛИВИЯ, БРИТАНИЯ, ООН, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]