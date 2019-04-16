Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9219 RUR   0.0264 GBR   2.2254 TRY   0.2927

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2019 22:10

Египетский парламент поддержал поправки в конституцию, позволяющие Ас-Сиси оставаться у власти - СМИ

Парламент Египта во вторник проголосовал в поддержку поправок в конституцию страны, которые дают возможность президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года, сообщают во вторник арабские СМИ.

Теперь в Египте пройдет референдум, на котором граждане проголосуют по поправкам в конституцию.

Поправки, в частности, позволяют А.Фаттаху ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А.Фаттах ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А.Фаттах ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

А.Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году он был переизбран, набрав 97% голосов.

По данным египетских СМИ, референдум в Египте пройдет 21-23 апреля, в то время как египтяне, проживающие за границей, смогут проголосовать 19-20 апреля.

Кроме того, поправки подразумевают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, в сенат будет состоять из примерно 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту в минимум 25% для депутатов-женщин.

Поправки также предоставят египетскому президенту больше власти над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усилят влияние военных на политическую жизнь Египта, отмечают СМИ. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ПАРЛАМЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Глава Европарламента призвал власти Египта мирно урегулировать конфликт Мурси планирует проведение парламентских выборов в Египте в октябре В Египте созвано первое заседание верхней палаты парламента после принятия новой конституции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]