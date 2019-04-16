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Дальнее зарубежье 16.04.2019 22:23

Спецпредставитель США по КНДР проведет переговоры в Москве 17-18 апреля - госдеп

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит Россию 17-18 апреля, сообщает во вторник госдеп.

"Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 17-18 апреля посетит Москву. Он намерен провести встречи с российскими официальными лицами и обсудить усилия по достижению окончательной и подлежащей верификации денуклеаризации КНДР", - отмечается в сообщении госдепартамента.

В последние месяцы США и КНДР не добиваются прогресса в вопросе о денуклеаризации Корейского полуострова.

Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в марте 2019 года заявила, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации. По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Первый саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля этого года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]