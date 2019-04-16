Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9219 RUR   0.0264 GBR   2.2254 TRY   0.2927

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2019 22:45

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Президент США Дональд Трамп предложил Франции поддержку при восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, сообщили во вторник в Белом доме.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция! - ИФ)", - говорится в сообщении администрации США, опубликованном по итогам телефонного разговора Д.Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Д.Трампа, США поддерживают французских граждан, город Париж и миллионы посетителей собора, которые "искали утешения в этом культовом сооружении".

"Нотр-Дам будет и впредь служить символом Франции, в том числе - ее свободы вероисповедания и демократии", - отмечается в сообщении Белого дома.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МАКРОН, СОБОР


Похожие новости


Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден Кампания по переизбранию Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили Иран и права человека Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий Брюсселя компании Airbus Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]