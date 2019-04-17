В Казахстане утвержден перечень заболеваний, при которых невозможно стать кандидатом в президенты

Центризбирком Казахстана утвердил требования к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в президенты страны и перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты.

Соответствующее постановление размещено на сайте ЦИК.

"Медицинское освидетельствование состояния здоровья кандидата в президенты Республики Казахстан проводится с целью обследования кандидата для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, и оформляется соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья кандидата", - говорится в приложении к постановлению.

Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения, которое действует не более трех календарных дней.

Согласно еще одному приложению к данному постановлению ЦИК, кандидатом в президенты не может быть зарегистрировано лицо, имеющее органические, включая симптоматические, психические расстройства; психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ; шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства; аффективные расстройства настроения; расстройства зрелой личности и поведения у взрослых, в том числе педофилия. Всего в перечень вошли 107 заболеваний.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.