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СНГ 17.04.2019 08:58

В Казахстане утвержден перечень заболеваний, при которых невозможно стать кандидатом в президенты

Центризбирком Казахстана утвердил требования к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в президенты страны и перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты.

Соответствующее постановление размещено на сайте ЦИК.

"Медицинское освидетельствование состояния здоровья кандидата в президенты Республики Казахстан проводится с целью обследования кандидата для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, и оформляется соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья кандидата", - говорится в приложении к постановлению.

Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения, которое действует не более трех календарных дней.

Согласно еще одному приложению к данному постановлению ЦИК, кандидатом в президенты не может быть зарегистрировано лицо, имеющее органические, включая симптоматические, психические расстройства; психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ; шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства; аффективные расстройства настроения; расстройства зрелой личности и поведения у взрослых, в том числе педофилия. Всего в перечень вошли 107 заболеваний.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]