Мужчина в Южной Корее поджег дом и убил пять человек, спасавшихся от огня

Пять человек убиты и тринадцать ранены в южнокорейском городе Чинджу, сообщает "Ренхап".
Как сообщила полиция, подозреваемый мужчина 42 лет в 4:29 утра (23:29 ) поджег многоквартирный дом, где проживал сам.
После этого он, вооружившись ножом, караулил на лестничной площадке выбегающих из квартир жильцов.
В результате пять человек, в том числе 12-летний подросток, погибли, 13 ранены.
Огонь был потушен в течение 20 минут.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Он заявил полиции, что совершил преступления из-за жалоб на его просроченную квартплату. По словам полицейских, нападавший не был пьян в момент совершения преступления.
Полиция проведет дальнейшее расследование инцидента и изучит мотивы.
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