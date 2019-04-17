Мужчина в Южной Корее поджег дом и убил пять человек, спасавшихся от огня

Пять человек убиты и тринадцать ранены в южнокорейском городе Чинджу, сообщает "Ренхап".

Как сообщила полиция, подозреваемый мужчина 42 лет в 4:29 утра (23:29 ) поджег многоквартирный дом, где проживал сам.

После этого он, вооружившись ножом, караулил на лестничной площадке выбегающих из квартир жильцов.

В результате пять человек, в том числе 12-летний подросток, погибли, 13 ранены.

Огонь был потушен в течение 20 минут.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Он заявил полиции, что совершил преступления из-за жалоб на его просроченную квартплату. По словам полицейских, нападавший не был пьян в момент совершения преступления.

Полиция проведет дальнейшее расследование инцидента и изучит мотивы.