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Дальнее зарубежье 17.04.2019 08:59

Мужчина в Южной Корее поджег дом и убил пять человек, спасавшихся от огня

Пять человек убиты и тринадцать ранены в южнокорейском городе Чинджу, сообщает "Ренхап".

Как сообщила полиция, подозреваемый мужчина 42 лет в 4:29 утра (23:29 ) поджег многоквартирный дом, где проживал сам.

После этого он, вооружившись ножом, караулил на лестничной площадке выбегающих из квартир жильцов.

В результате пять человек, в том числе 12-летний подросток, погибли, 13 ранены.

Огонь был потушен в течение 20 минут.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Он заявил полиции, что совершил преступления из-за жалоб на его просроченную квартплату. По словам полицейских, нападавший не был пьян в момент совершения преступления.

Полиция проведет дальнейшее расследование инцидента и изучит мотивы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПОДЖОГ, УБИЙСТВО, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]