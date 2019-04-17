В РИКЦ прошел показ конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке»

12 апреля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) прошел показ конференции Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург) «День космонавтики в Президентской библиотеке».

С докладами выступили заведующая мемориальным научно-методическим отделом Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина Тамар Филатова, математик, публицист, историк космонавтики Павел Шубин, научный сотрудник отдела Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Вячеслав Зырянов и исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Ведущие конференции - координатор проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева и ведущий менеджер Президентской библиотеки Елена Чувашова.