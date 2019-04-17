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Дальнее зарубежье 17.04.2019 09:18

Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.

"Я верю, что двумя финалистами в избирательной гонке против возможно лучшей экономики в истории страны (и многих других прекрасных вещей!) будут сумасшедший Берни Сандерс и сонный Джо Байден. Я жду борьбы с любым. Упокой Господи их души!" - написал Д.Трамп.

На данный момент Б.Сандерс с более $18 млн лидирует среди других кандидатов от демократов в сборе средств на избирательную кампанию. Тем временем, Дж.Байден еще не вступил официально в гонку. Однако, ожидается, что скоро это произойдет.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что Дж.Байден заявил сторонникам о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и просил о помощи денежными взносами.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]