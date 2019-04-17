"Аякс" победил "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты амстердамского "Аякса" в Турине обыграли местный "Ювентус" в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча - 2:1 в пользу "Аякса".

На 28-й минуте Криштиану Роналду вывел "Ювентус" вперед. Победный для итальянской команды счет продержался шесть минут: ответный гол провел Донни ван де Бек. На 67-й минуте "Аякс" вырвал победу благодаря голу Матейса де Лигта.

Ранее в первой игре в Амстердаме была зафиксирована ничья - 1:1.

Таким образом, "Аякс" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" (оба - Англия).

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала соревнования. Причем выбил его из турнира как раз "Аякс".