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Спорт 17.04.2019 09:13

"Аякс" победил "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты амстердамского "Аякса" в Турине обыграли местный "Ювентус" в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча - 2:1 в пользу "Аякса".

На 28-й минуте Криштиану Роналду вывел "Ювентус" вперед. Победный для итальянской команды счет продержался шесть минут: ответный гол провел Донни ван де Бек. На 67-й минуте "Аякс" вырвал победу благодаря голу Матейса де Лигта.

Ранее в первой игре в Амстердаме была зафиксирована ничья - 1:1.

Таким образом, "Аякс" вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" (оба - Англия).

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала соревнования. Причем выбил его из турнира как раз "Аякс".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, МАТЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]