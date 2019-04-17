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Спорт 17.04.2019 09:14

"Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 победили соперников из английского "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Голы во встрече, прошедшей на поле "Барселоны", провели Лионель Месси (16, 20 минуты) и Филипе Коутиньо (61).

Результат первого матча, прошедшего ранее в Манчестере, - 1:0 в пользу "Барселоны".

Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, МАТЧ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]