"Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 победили соперников из английского "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Голы во встрече, прошедшей на поле "Барселоны", провели Лионель Месси (16, 20 минуты) и Филипе Коутиньо (61).
Результат первого матча, прошедшего ранее в Манчестере, - 1:0 в пользу "Барселоны".
Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).
Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.
Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.
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