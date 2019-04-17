"Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 победили соперников из английского "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Голы во встрече, прошедшей на поле "Барселоны", провели Лионель Месси (16, 20 минуты) и Филипе Коутиньо (61).

Результат первого матча, прошедшего ранее в Манчестере, - 1:0 в пользу "Барселоны".

Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия).

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде.

Предыдущие три розыгрыша Лиги чемпионов выиграл испанский "Реал", который на этот раз сошел с дистанции в 1/8 финала турнира.