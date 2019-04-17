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ТЭК 17.04.2019 09:24

Нефть дорожает, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с ноября 2018 года

Нефть дорожает в среду на сигналах снижения запасов нефти в США, цена Brent в ходе торгов поднималась до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $71,98 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,54 (0,76%) - до $71,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,43 (0,67%) - до $64,48 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт поднялся в цене на $0,65 (1,03%) - до $64,05 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 МСК. Если снижение запасов нефти подтвердится в официальных данных, оно будет зафиксировано впервые за четыре недели.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,8 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

"Нефтяной рынок реагирует на данные API о неожиданном снижении запасов нефти в США, которые обычно растут в это время года", - говорит главный экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co. в Токио Томомиси Акута.

"Вероятно, уменьшение запасов обусловлено высокими объемами экспорта нефти из США", - отметил эксперт, добавив, что американский президент Дональд Трамп может продолжить давление на ОПЕК, если цены на нефть будут и дальше расти.

Позитивным фактором для рынка стали статданные из Китая, указавшие на более значительное, чем ожидалось, увеличение объема ВВП в первом квартале. Объем ВВП увеличился на 6,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Темпы роста остались на уровне четвертого квартала, однако превзошли консенсус-прогноз рынка на уровне 6,3%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]