Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 апреля ЦБА установил 1,9216 манат/1EUR (16 апреля - 1,9219 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 апреля установил 0,0265 манат/1RUB (16 апреля – 0,0264 манат/1RUB).
А.Мамедов
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