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Внешняя политика 17.04.2019 09:38

Баку и Варшава заинтересованы в энергетическом сотрудничестве – МИД Азербайджана

Баку заинтересован в сотрудничестве с Варшавой в сфере энергетики, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в рамках официального визита в Польшу встретился с президентом PGNiG (нефтегазовая компания Польши) Петром Возняком, в ходе которой проинформировал своего собеседника о реализуемых по инициативе Азербайджана энергетических и инфраструктурных проектах.

«Министр отметил, что Азербайджан поддерживает деловое сотрудничество с Польшей в сфере энергетики и заинтересован в сотрудничестве с Варшавой в этой отрасли»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

П.Возняк, в свою очередь, также отметил заинтересованность PGNiG в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики, а также желание воспользоваться опытом SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]