Баку и Варшава заинтересованы в энергетическом сотрудничестве – МИД Азербайджана

Баку заинтересован в сотрудничестве с Варшавой в сфере энергетики, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров в рамках официального визита в Польшу встретился с президентом PGNiG (нефтегазовая компания Польши) Петром Возняком, в ходе которой проинформировал своего собеседника о реализуемых по инициативе Азербайджана энергетических и инфраструктурных проектах.

«Министр отметил, что Азербайджан поддерживает деловое сотрудничество с Польшей в сфере энергетики и заинтересован в сотрудничестве с Варшавой в этой отрасли»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

П.Возняк, в свою очередь, также отметил заинтересованность PGNiG в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики, а также желание воспользоваться опытом SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Ф.Исазаде